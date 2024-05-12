برنامج تدريبي لمكافحة الحشرات

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) البرنامج التدريبي «مكافحة الأطوار المختلفة من الحشرات والمصائد الذكية»، للتوعية بأهمية المصائد الذكية، ودورها في مجال الاستكشاف الحشري.

وأوضح المركز أن البرنامج استهدف توعية العاملين في قسم نواقل الأمراض بالأطوار الحشرية وتصنيفاتها، ومعرفة المقاومة الحشرية للمبيدات، والإجراءات الصحية للتعامل معها، والاطلاع على طرق استخدام المصائد الذكية وأنواعها، إلى جانب التعرف على الإجراءات الخاصة بمكافحة الحشرات وأطوارها.

يُذكر أن «وقاء» يسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وبحث التحديات وإيجاد الفرص، لتعزيز الصحة الحيوانية في المملكة.