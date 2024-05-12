تراند اليوم : عالم الزلازل الهولندي يعلق على العاصفة التي ضربت الأرض _فيديو

صحيفة الخليج 365: علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، على مشاهد العاصفة الشمسية الخلابة التي ضربت الأرض مساء الجمعة الماضية.

وقال هوغربيتس، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، قائلاً: "إنها جميلة"، حيث شارك فيديو يظهر الألوان الصفراء والخضراء والزرقاء التي أضاءت السماء.

ووجه مغرد، سؤالا لعالم الزلازل الهولندي، بشأن إمكانية ارتباط هذه الظاهرة بحدوث زلازل مستقبلاً، فيما أبدى آخرون دهشتهم لروعة المنظر وانسجام الألوان فيه.

الجدير بالذكر ضربت عاصفة الأرض يوم الجمعة، حيث تعد هي الأولى من نوعها منذ العام 2003.