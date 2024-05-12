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تراند اليوم : عالم الزلازل الهولندي يعلق على العاصفة التي ضربت الأرض _فيديو

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صحيفة الخليج 365: علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، على مشاهد العاصفة الشمسية الخلابة التي ضربت الأرض مساء الجمعة الماضية.

وقال هوغربيتس، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، قائلاً: "إنها جميلة"، حيث شارك فيديو يظهر الألوان الصفراء والخضراء والزرقاء التي أضاءت السماء.

ووجه مغرد، سؤالا لعالم الزلازل الهولندي، بشأن إمكانية ارتباط هذه الظاهرة بحدوث زلازل مستقبلاً، فيما أبدى آخرون دهشتهم لروعة المنظر وانسجام الألوان فيه.

الجدير بالذكر ضربت عاصفة الأرض يوم الجمعة، حيث تعد هي الأولى من نوعها منذ العام 2003.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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