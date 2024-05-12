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السعودية | شركة نيوم تعلن عن توفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال).

وأوضحت الشركة، أن الوظائف: مشرف أمن (راتب يصل 6,500 ريال)، أخصائي بيئي (راتب يصل 13,000 ريال)، سكرتير، مسؤول الموارد البشرية، فني ميداني (راتب يصل 8,800 ريال).

وأفادت أن المجالات الوظيفية: الإدارية، الهندسية، الأمنية، الفنية، لافتة إلى أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني هنا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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