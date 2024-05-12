السعودية | شركة نيوم تعلن عن توفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال).

وأوضحت الشركة، أن الوظائف: مشرف أمن (راتب يصل 6,500 ريال)، أخصائي بيئي (راتب يصل 13,000 ريال)، سكرتير، مسؤول الموارد البشرية، فني ميداني (راتب يصل 8,800 ريال).

وأفادت أن المجالات الوظيفية: الإدارية، الهندسية، الأمنية، الفنية، لافتة إلى أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني هنا