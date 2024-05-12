السعودية | التخصصات الصحية تطرح مشروع “تحديث القواعد التنفيذية والترقية السنوية وإكمال التدريب” عبر “استطلاع”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشروع تحديث للقواعد التنفيذية للتقويم التكويني المستمر والترقية السنوية وإكمال التدريب.

وأوضحت “الهيئة”، أن هذا المشروع والذي يستهدف عملية التقويم التكويني المستمر يسعى إلى خلق تقويم ميداني يمّكن المتدرب ومشرفي التدريب من استحضار مستهدفات الجدارات والكفايات المهنية للتدريب، وتقويمها أثناء فترة التدريب والممارسة المهنية الميدانية للمتدربين، بما يضمن الوصول الى الجدارات والكفايات المهنية خلال تدرج المتدرب وترقيته ضمن مختلف مراحل البرنامج التدريبي وصولاً إلى إكماله التدريب ودخوله للتقييم النهائي، تمهيداً لمنحه مؤهل البرنامج التدريبي.

وأشارت “الهيئة” إلى أن الفرصة متاحة للعموم لتقديم مرئياتهم من خلال منصة استطلاع حتى تاريخ 23 من شهر مايو الجاري.