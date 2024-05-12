شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية لمسؤولي المساجد: أنتم محاسبون أمام الله عز وجل في أيّ تقصير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، مسؤولي المساجد بعدم التقصير في أعمالهم.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، خلال زيارته لمقر إدارة المساجد في العارضة بجازان:”أنتم محاسبون أمام الله عز وجل في أيّ تقصير”.

وحث “آل الشيخ” المسؤولون عن إدارة المساجد بطلب ما يحتاجون إليه؛ مضيفا أن الدولة قوية والميزانية مرصودة، مشددا على رفع أي ملاحظات أو تقصير إليه شخصيا لاتخاذ الإجراء المناسب حياله.