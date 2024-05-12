تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص" ينصح بالابتعاد عن استخدام "أباريق النحاس والألمنيوم" لتجنب التسمم الكيميائي ويكشف البديل الآمن

صحيفة الخليج 365: نصح فهد السعيد أخصائي سلامة وجودة الغذاء، بعدم استخدام "أباريق النحاس والألمنيوم" لتتجنب التسمم الكيميائي، مشيرا إلى أن ال"ستانلس ستيل" بديل آمن لتلك الأباريق.

الحرارة

وقال خلال لقاء مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: " النحاس قد يكون مناسب للمياه الباردة، لكن ما ينفع يستخدم مع الحرارة وممنوع استخدامه في ماكينات تصنيع الأغذية داخل المصانع".

وتابع: " الإبريق عبارة عن ستانلس ستيل لونه نحاسي وبعد انتشاره والإقبال عليه ظهرت أباريق مقلدة منها الألومنيوم وألومنيوم مصبوغ بصبغة رديئة".

التسمم الكيميائي

وأردف: "مشكلة التسمم الكيميائي لا تظهر آثارها بين يوم وليلة وإنما الأمر يحتاج دراسات طويلة، ولذلك لدينا خيارات، فمثلا، الإبريق الألومنيوم قيمته 15 ريال والستانلس ستيل قيمته 50 أو 60 ريال، وصحي ويستخدم أكثر من مرة.

بلاستيك

وواصل: "إذا كان الغذاء ساخن أو حامضي سيسرع انتقال معدن الألومنيوم إلى الغذاء والبديل أواني بلاستيكية حرارية تتحمل درجات الحرارة العالية أو ال "ستانلس ستيل".