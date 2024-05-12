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تراند اليوم : شاهد.. مختص "فنون قتالية" يشرح الضربة القاضية التي وجهتها هتان السيف للاعبة المصرية.. وخطأ ارتكبته الأخيرة

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صحيفة الخليج 365: وثق مُختص في الفنون القتالية، مقطع فيديو شرح خلاله تفاصيل الضربة القاضية التي وجهتها الملاكمة هتان السيف للاعبة المصرية ندى فهيم.

وقال خلال مقطع فيديو: " جميع المقاتلين بشكل عام يركزون على ركلات الأرجل، لتدمير الساق حتى يصل اللاعب أو اللاعبة إلى مرحلة ما يقدرون يقفون عليها".

وتابع: " هتان وجهت للاعبة المصرية ضربة رجل وندى تفاعلت معها بشكل مبالغ فيه وأنزلت يدها، وحفظت هتان هذا الشيء ، ولذلك هتان رفعت رجلها فوق ".

وأضاف: " الخطأ الذي ارتكبته ندى ساذج جدا، ما في مقاتل يسويه، ليش أنزلت يدها بهذا الشكل". وتابع: " عندما يسدد اللاعب ركلة في اتجاه الجسم من الممكن اللاعب المنافس يمسك رجل خصمه بشرط يكون لديه سرعة بديهة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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