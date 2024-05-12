تراند اليوم : السلطات الكويتية تعلن القبض على أشخاص نشروا عبارات تطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد

صحيفة الخليج 365: أعلنت النيابة العامة الكويتية مساء السبت أنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين بتهمة نشر عبارات تطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.

وأفادت النيابة العامة في حسابها على منصة "إكس" بأن الموقوفين "نشروا على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وذكرت أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".