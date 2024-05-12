انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تاريخية تُظهر لقاءً جمع بين الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود والأمير سعود بن جلوي عام 1950.

وتُظهر الصورة الملك سعود والأمير سعود وهما يتابعان مباراة بيسبول في مدينة الرياض، وذلك في إطار اهتمام الملك الراحل بالرياضة وتشجيعه لمختلف الأنشطة.

كما ضمت الصورة عددًا من الحاضرين من مختلف الجنسيات، مما يعكس الانفتاح الذي اتسمت به المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صور نادرة للملك سعود والأمير سعود بن جلوي.. والكشف عن مناسبتها وتاريخها ومكان التقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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