تراند اليوم : العراق: وفاة عبد الله عبد الأمير المعروف بـ "جوجو" داخل أحد السجون في ⁧‫بغداد

وألقت الشرطة القبض عليها في فندق المنصور ميليا في بغداد في شهر مايو عام 2022 بتهمة العمل في شبكة دعارة وابتزاز النساء وشخصيات بارزة .

وجوجو ، هي عبدالله عبد الأمير عبدالله متحولة جنسيا تحمل الجنسية العربية العراقية، وكذلك الجنسية الامريكية، حيث ولدت في أمريكا.

محمد يوسف

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