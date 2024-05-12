تراند اليوم : العراق: وفاة عبد الله عبد الأمير المعروف بـ "جوجو" داخل أحد السجون في ⁧‫بغداد

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صحيفة الخليج 365: توفي عبد الله عبد الأمير المتحول جنسيا والمعروف بـ "جوجو" داخل أحد السجون في بغداد.
وقال مصدر أمني إن "المتحول جنسيا "جوجو دعارة" توفي بظروف غامضة داخل سجن تابع لوزارة العدالة في بغداد"، حسب صحيفة NRT عربية.
وجوجو ، هي عبدالله عبد الأمير عبدالله متحولة جنسيا تحمل الجنسية العربية العراقية، وكذلك الجنسية الامريكية، حيث ولدت في أمريكا.
وألقت الشرطة القبض عليها في فندق المنصور ميليا في بغداد في شهر مايو عام 2022 بتهمة العمل في شبكة دعارة وابتزاز النساء وشخصيات بارزة .