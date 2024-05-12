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تراند اليوم : العراق: وفاة عبد الله عبد الأمير المعروف بـ "جوجو" داخل أحد السجون في ⁧‫بغداد

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صحيفة الخليج 365: توفي عبد الله عبد الأمير المتحول جنسيا والمعروف بـ "جوجو" داخل أحد السجون في بغداد.

وقال مصدر أمني إن "المتحول جنسيا "جوجو دعارة" توفي بظروف غامضة داخل سجن تابع لوزارة العدالة في بغداد"، حسب صحيفة NRT عربية.

وجوجو ، هي عبدالله عبد الأمير عبدالله متحولة جنسيا تحمل الجنسية العربية العراقية، وكذلك الجنسية الامريكية، حيث ولدت في أمريكا.

وألقت الشرطة القبض عليها في فندق المنصور ميليا في بغداد في شهر مايو عام 2022 بتهمة العمل في شبكة دعارة وابتزاز النساء وشخصيات بارزة .
العراق: وفاة عبد الله عبد الأمير المعروف بـ
العراق: وفاة عبد الله عبد الأمير المعروف بـ
العراق: وفاة عبد الله عبد الأمير المعروف بـ
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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