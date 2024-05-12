شكرا لمتابعة خبر عن مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا متجهة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت اليوم الأحد أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة”، من جمهورية إندونيسيا إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث شهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (617,756) حاجًا.