شكرا لمتابعة خبر عن اصطحبته والدته للعيش في أمريكا .. شاب يعود للمملكة وعائلته بعد غياب 40 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مبهج لشاب لحظة عودته إلى المملكة بعد غياب دام ٤٠ عامًا؛ حيث اصطحبته والدته الأمريكية وهو لا يزال رضيعًا بعد انفصالها عن والده.

وظهر الشاب في المقطع وهو بين عائلته وأهله بعدما بحث عن أصولهم إلى أن وجدهم وذهب لزيارتهم والعيش بينهم .

وجاء الشاب في المقطع وهو يحتضن عائلته ويبكي بحرقة فرحًا برجوعه للمملكة ووجوده وسط أسرته وعائلته، حيث بدا في نهاية المقطع وهو يرتدي الزي .