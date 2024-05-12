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اصطحبته والدته للعيش في أمريكا .. شاب يعود للمملكة وعائلته بعد غياب 40 عامًا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مبهج لشاب لحظة عودته إلى المملكة بعد غياب دام ٤٠ عامًا؛ حيث اصطحبته والدته الأمريكية وهو لا يزال رضيعًا بعد انفصالها عن والده.

وظهر الشاب في المقطع وهو بين عائلته وأهله بعدما بحث عن أصولهم إلى أن وجدهم وذهب لزيارتهم والعيش بينهم .

وجاء الشاب في المقطع وهو يحتضن عائلته ويبكي بحرقة فرحًا برجوعه للمملكة ووجوده وسط أسرته وعائلته، حيث بدا في نهاية المقطع وهو يرتدي الزي .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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