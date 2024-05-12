تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد للشاب السعودي الذي زف خادمتهم لزوجها يقدم لها الهدايا ويلقي الأموال على الحضور

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو جديد، قيام الشاب السعودي الذي زف خادمتهم الإندونيسية بتقديم هدايا «ذهب وأموال»، لها.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يدخل إلى قاعة العرس وألقى عدداً من أبيات الشعر والعبارات الترحيبية، وسط تفاعل كبير من الحضور في حفل الزفاف.

وقال الشاب: " مني سلاما يروي القلوب الوفية.. من أرض الحسا جيت وأمي اتحراك أخت لها غايبة صعبة وقوية .. وبشرهة أمي من أرض السعودية للخالة ميري.. جيت من السعودية أقدم لها هدية"، وقدم طقم من الذهب للخادمة ، ثم أخرج 10 آلاف ريال وقال إنها هدية من والده لخادمتهم.

وألقى الشاب الأموال على المتواجدين داخل القاعة، وتجمعوا لالتقاطها.