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تراند اليوم : بالفيديو: رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض سابقًا يكشف مفاجأة بشأن نسبة المصانع التي لا تخضع لرقابة "الغذاء والدواء"

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صحيفة الخليج 365 : قال رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض سابقًا محمد المغيصيب، أن هيئة الغذاء والدواء لا تراقب إلا 25% من المصانع في المملكة، وذلك بحسب ما نقله موقع العربية عن صحيفة الوطن عام 2020م.

وأوضح المغيصيب، تعليقاً على اكتشاف المنتج المسبب لحالات التسمم في الرياض، أن 75% من المصانع لا يتم مراقبتها من قبل هيئة الغذاء والدواء في .

وتابع:" وزارة التجارة ترخص للمصنع لكي يعمل، لكن الأغذية والمنتجات والرقابة عليها وتصاريحها تتبع هيئة الغذاء والدواء."

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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