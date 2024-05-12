تراند اليوم : بالفيديو: رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض سابقًا يكشف مفاجأة بشأن نسبة المصانع التي لا تخضع لرقابة "الغذاء والدواء"

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صحيفة الخليج 365 : قال رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض سابقًا محمد المغيصيب، أن هيئة الغذاء والدواء لا تراقب إلا 25% من المصانع في المملكة، وذلك بحسب ما نقله موقع العربية عن صحيفة الوطن عام 2020م.
وأوضح المغيصيب، تعليقاً على اكتشاف المنتج المسبب لحالات التسمم في الرياض، أن 75% من المصانع لا يتم مراقبتها من قبل هيئة الغذاء والدواء في السعودية.
وتابع:" وزارة التجارة ترخص للمصنع لكي يعمل، لكن الأغذية والمنتجات والرقابة عليها وتصاريحها تتبع هيئة الغذاء والدواء."