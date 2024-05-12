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تراند اليوم : بالفيديو.. قصة الممرض "عبدالمجيد العنزي" أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على وسام "فلورنس نايتنجيل"

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صحيفة الخليج 365: حصل الممرض السعودي عبدالمجيد العنزي، على وسام فلورنس نايتنجيل من لجنة الصليب الأحمر الدولية ، ليكون أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على هذا الوسام.

وحول حصوله على هذه الجائزة قال العنزي في مداخلة مع قناة إم بي سي:" حب الخير للناس هو أهم هدف يجعلني أحصل على هذا الوسام، فإسعاف المصابين والمرضى تطوعاً هو أهم نقطة لحصولي على هذا الوسام".

وأضاف:" من معايير الحصول على الوسام، إسعاف المصابين في الحرب أو السلم، والتطوع الصحي، والتثقيف، وإنشاء برامج في التمريض، والأبحاث الطبية".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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