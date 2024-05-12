تنفيذ حُكم القتل حدًا في المنطقة الشرقية لقاتل زوجته بعد إدانته بالجريمة

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم يكشف عن تنفيذ حُكم القتل حدًا في المنطقة الشرقية، بحق الجاني الذي قتل زوجته. وجاء نص البيان كالتالي:

تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على المدعو عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي، سعودي الجنسية، والذي قام بقتل زوجته مريم بنت شمروخ بن بطيحان الحافي، سعودية الجنسية، بطعنها بآلة حادة ونحرها ما أدى إلى وفاتها.

تم التحقيق مع الجاني وتوجيه الاتهام إليه بتنفيذ جريمته، وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر صك يقضي بثبوت إدانته وأن ما ارتكبه كان عملاً مأمونًا فيه المجني عليها من غائلته. تم الحكم بقتل الجاني حدًا لقتله المجني عليها غيلة، وتمت الموافقة على الحكم من المرجع القضائي الأعلى. وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم المقرر شرعًا والمصادقة عليه من المرجع القضائي الأعلى.

تم تنفيذ حُكم القتل حدًا بحق الجاني عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي، سعودي الجنسية، يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 بالمنطقة الشرقية.