تراند اليوم : شاهد.. رجل يهاجم امرأة ويطعنها بسكين في صدرها أمام المارة في نيويورك

ترجمة حصرية: نشرت صحيفة نيويورك تايمز، مقطع فيديو يوثق اعتداء رجل على امرأة بسكين في شارع عام بالقرب من تايمز سكوير في نيويورك الأمريكية.

وأظهر الفيديو الذي القتط أمس السبت، المجرم المتسلسل، وهو يستخدم مشاية تابعة لمحل لبيع الأطعمة الجاهزة، ويتسكع خارج واجهة المتجر قبل أن يندفع نحو امرأة تسير على الرصيف، ويطعنها بالسكين في صدرها.

يمكن بعد ذلك رؤية المرأتين تبتعدان عن الرجل الذي يعود مرة أخرى إلى مقعده أمام المتجر والسكين في يده.

وبعد ارتكاب الهجوم بدقيقتين، حضر إلى الموقع ضابطي شرطة وأجبراه على إسقاط السكين من يده، وألقوا القبض عليه.

وذكرت نيويورك تايمز، أن المهاجم المشتبه به، هو سيريل ديستين، يبلغ من العمر 62 عامًا، وتم القبض عليه 14 مرة خلال العشرين عامًا الماضية، بسبب أسلوبه الإجرامي والتعدي على ممتلكات الغير.