نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج

وناقشت اللجنة، سير الأعمال في المشاريع المستهدف الانتهاء من تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي، ومراجعة خطط عدد من الجهات المعنية بتقديم الخدمات بدءًا من مرحلة استقبال الحجاج وإقامتهم في مكة المكرمة، وأدائهم للمناسك.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جاهزية جميع ساحات ومرافق المسجد الحرام ومحطات النقل، ومناقشة مستوى جاهزية المرافق بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم في يسر وطمأنينة.
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