خبراء يناقشون دور البيناليهات في مجال الفنون البصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف مناقشة أهمية البيناليهات وتأثيرها في تجارب الفنانين والممارسين، عقدت هيئة الفنون البصرية لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «دور البيناليهات في مجال الفنون البصرية»، وذلك بحضور عدد من المهتمين والخبراء.

وتضمن اللقاء تقديم تعريف للبينالي، وهو (المعرض الضخم الذي يقام كل عامين، ويثير الحراك الثقافي عبر طرح مفهوم معين يعالجه الفنانون خلال أعمالهم. فيما يتولى القيمون الفنيون مسؤولية استقطابهم لعرض أعمال فنية تتماهى مع طابع البينالي وسياقه الثقافي)، متضمنا توضيحا لما يؤهل الفنان للانخراط في البيناليهات، إذ يعتمد ذلك على مسيرته الفنية، ومنجزاته وممارساته المعتمدة على الأساسات القويمة.

واستعرضت القيّمة الفنية شهد البليهيد، خلال اللقاء، تجربتها ضمن فريق القيّمين الفنيين على الجناح السعودي في الدورة الستين لبينالي البندقية، مبينة المعاني الكامنة في العمل المشارك «نطقت الرمال فتحرك الصوت» للفنانة منال الضويان، مسلطة الضوء على حيوية المرأة السعودية في فترة التطورات الثقافية الجارية حاليا.

وكُلّفت الضويان من هيئة الفنون البصرية، بالمشاركة في بينالي البندقية في ضوء تعزيزها لحضور الفنانين المحليين دوليا، في الوقت الذي أفصحت فيه البليهد عما استفادتها في بينالي البندقية، إذ ترى أنها تعمّق تجربة القيم، وتقرّبه هو والزائر إلى ثقافات أخرى، وتُمكِّنُهما من الاطّلاع على رؤى متعددة.