طلاب وطالبات يطورون 12 مشروعا للعوالم الافتراضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم الابتكار وتعزيز مهارة حل المشكلات، شارك طلاب وطالبات التعليم العام في تطوير 12 مشروعا للعوالم الافتراضية عبر تقنيات الميتافيرس.

واختتمت أكاديمية طويق هاكاثون تقنيات الميتافيرس الذي استمر لمدة 4 أيام متتالية بمشاركة 100 طالب وطالبة عملوا على تطوير 12 مشروعا للعوالم الافتراضية في الواقع الافتراضي، حيث جرى تكريم أفضل 5 مشاريع بجوائز بقيمة 50,000 ريال، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وتعزيز مهارة حل المشكلات، من خلال التنافس في تطوير وبناء عوالم افتراضية في عدد من المجالات لحل مشكلات مجتمعية للقطاع غير الربحي.

وشارك في الهاكاثون لجنة تحكيم مكونة من عدد من الخبراء والمتخصصين لتقييم أفضل 5 مشاريع وتتويجهم بالمراكز الأولى، كما جاء الهاكاثون برعاية من أوقاف نورة الملاحي تحفيزا للطلاب وتوظيفيا لاستخدام التقنية في خدمة المجتمع.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي بتميز الطلاب المشاركين في الهاكاثون، وعملهم على تطوير مشاريع عوالم افتراضية إبداعية في مجالات تطوير الألعاب الالكترونية والتصميم ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

هاكاثون تقنيات الميتافيرس:

استمر لمدة 4 أيام متتالية.

مشاركة 100 طالب وطالبة.

تطوير 12 مشروعا بالواقع الافتراضي.

تكريم أفضل 5 مشاريع.

جوائز بقيمة 50,000 ريال.

أبرز الأهداف:

تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار.

تعزيز مهارة حل المشكلات.

التنافس في تطوير وبناء عوالم افتراضية.

أبرز مجالات التطوير: