ريان الغامدي عريسا

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- بواسطة أيمن الوشواش - شرف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله حفل زواج المهندس ريان الغامدي ابن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال الغامدي في أحد قصور الأفراح بجدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله حفل زواج المهندس ريان الغامدي ابن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال الغامدي في أحد قصور الأفراح بجدة. كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وشيوخ القبائل وأقارب العروسين.

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