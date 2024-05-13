شكرا لمتابعة خبر عن بيئة الجوف تدعو ملاك الإبل للاستفادة من المهلة المجانية للترقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ملاك الإبل إلى الاستفادة من المهلة المجانية لتسجيل الإبل إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن المهلة تستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري، وكشف الفرع عن ترقيم 85347 رأساً من الإبل في سكاكا ومحافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات من خلال منصة أنعام.

من جهة أخرى، نظم مكتب الوزارة بمدينة سكاكا اليوم جولة ميدانية لتوعية ملاك الإبل، حيث نفذت إدارة الثروة الحيوانية بالمكتب زيارة ميدانية لسوق الإبل؛ بهدف توعية المستفيدين بقرب انتهاء مهلة الترقيم المجانية وفوائد الترقيم، وتوزيع مطويات توعوية وتثقيفية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت في وقت سابق مُلّاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظاً لحقوقهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأكدت أن عدم ترقيم الإبل وعدم نقل ملكيتها، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وتركها سائبة قد يسبب حوادث مميتة، مما يعرض ملاكها للعقوبات عند بيعها وعدم نقل ملكيتها، كما أطلقت الوزارة خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونياً للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة.