تراند اليوم : "41 ثانية سلختها ضربة قاضية".. شاهد: شاب مصري يسخر من الملاكمة المصرية" ندى فهيم" بعد خسارتها من السعودية هتان السيف

صحيفة الخليج 365: سخر شاب مصري، من الملاكمة المصرية ندى فهيم بعد خسارتها من منافستها السعودية هتان السيف بالضربة القاضية.

وقال الشاب في مقطع فيديو: بعد 41 ثانية من بداية الماتش الإسعاف شالت ندى فهيم، معلقا: الله يكسفك.

وأضاف: يعني لازم تعملي روايات قبل الماتش، والسعوديين من إمبارح ماسكين "الهياط آخره عياط" حقهم.

وتابع: بتواجه واحدة اسمها هتان السيف اسمها لوحده يخوف، مضيفا: 41 ثانية سلختها ضربة قاضية جات الإسعاف شلتها.

وختم: بعد المباراة هتان قالت كان نفسي استمتع أكثر المباراة خلصت بالضربة القاضية.