تراند اليوم : مستشارة أسرية: نسبة الخيانة 30%.. والمرأة أذكى من الرجل في العلاقات العبثية لهذا السبب! _فيديو

صحيفة الخليج 365: تحدثت خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية الدكتورة الهنوف الحقيل، عن العلاقات العبثية.

وقالت الحقيل، في مقطع فيديو: نسبة الخيانة 30%، وتسمى العلاقات العبثية النفسية وهي أن الشخص يكلم أكثر من فتاة مكالمات وهن من ديرة أخرى ومستحيل يتواصل معهن ولكنه يريد الوصول لمرحلة أن يقيس قبول النساء له ويشعر كأنهن "جواري" حوله.

وأضافت: المرأة التي تعرف أكثر من شخص تكون من أجل المنفعة المادية، مشيرة: المرأة عبثيتها فيها مصلحة وتكون أذكى من الرجل في حال إذا كانت متعددة العلاقات.

وتابعت: التعددية العبثية ما فيها رابط حقيقي، وتكون من أجل إشباع حاجة داخل الشخص.