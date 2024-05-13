تراند اليوم : شاهد.. نقاش ساخن بين الزلال وعبدالله فلاته..والأخير: ماهي مصلحتك في الهجوم على الاتحاد؟

صحيفة الخليج 365: دار نقاش ساخن بين الناقدين الرياضيين عبدالعزيز الزلال وعبدالله فلاته بشأن وضع فريق الاتحاد.

وقال الزلال عبر برنامج " أكشن مع وليد" إن الاتحاد يحتاج إلى مكاشفة حول استقدام بعض اللاعبين والتجديد لآخرين ولا يكون الحديث فقط عن التحكيم والقيمة السوقية.

وأضاف الزلال: إذا استمروا على لوم التحكيم والقيمة السوقية لن يحققوا أكثر من الـمركز 8 ،مطالبا بنقد إدارة الاتحاد على ما ارتكبته من أخطاء.

ورد عبدالله فلاته بأن الاتحاد كان متفق مع نادي عاصمي لانتقال 4 لاعبين وكان ينتظر أن تتم التعاقدات لاستقدام ما يحتاج من لاعبين معروفين.

وتساءل فلاته بغضب: ماهي مصلحتك في الهجوم على الاتحاد؟