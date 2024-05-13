تراند اليوم : أطباء يكشفون أفضل 3 فواكه لتعزيز صحة القلب

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب القلب ديباك فيفيك، لمجلة "باراد"، أن أفضل فاكهة تعمل على تعزيز صحة القلب، هي التفاح.

التفاح

وأوضح أن التفاح يعد مصدر جيد لمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم، كما أنه مخفض لنسبة السكر في الدم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

الموز

أما الدكتور سوشانت خيري طبيب القلب في تينيسي، فكشف لـ"باراد" أنه يفضل الموز لأنه غني بالألياف الغذائية وفيتامين سي وفيتامين بي 6 والبوتاسيوم والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

وأشار خيري إلى أن "الألياف الغذائية تساعد على الهضم، وفيتامين سي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين بي 6 مهم لنمو الدماغ والأعصاب".

التوت

من جهة أخرى، اعتبر الدكتور ساتجيت بوسري، طبيب القلب في مانهاتن، أن "الفواكه مثل التوت تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، التي تعتبر مهمة لحماية قلبك".