الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبب جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد في أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. وفي المقابل، قد تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

ومن المتوقع أيضًا استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، وقد تمتد هذه التأثيرات إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.

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