تراند اليوم : بعد تعطل جهاز فتح العجلات.. شاهد: طيار يلجأ لطريقة صعبة للهبوط على مدرج المطار

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو طائرة خفيفة وهي تهبط على مدرج مطار في أستراليا من دون عجلات.

وقال مسؤولون إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز "بيتشكرافت سوبر كينج إير"، وعلى متنها ثلاثة أشخاص كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترا شمالا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.

ولتفادي أي انفجار او اندلاع حريق، اضطرت أن تدور حول المطار لمدة ثلاث ساعات بهدف حرق الوقود.

وهبطت الطائرة على المدرج بعد حوالي ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرا دون وقوع أي حادث، بحسب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الطائرة "لمشاكل ميكانيكية"، بينما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ضابط شرطة قوله إن جهاز فتح عجلات الهبوط تعطل.