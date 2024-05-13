السعودية | “المياه الوطنية”: بدأنا تنفيذ 9 مشروعات في المدينة المنورة بنحو 500 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي البدء في تنفيذ 9 مشروعات مائية وبيئية في أماكن متفرقة بمنطقة المدينة المنورة، وبتكلفة تقارب (500) مليون ريال؛ وذلك لزيادة نسبة التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.

وأوضحت الشركة أن المشروعات المائية تضمنت مشروعًا لإيصال خدمة مياه الشرب إلى المستفيدين في (حي العاقول ومخطط العوينة) بالمدينة المنورة عن طريق تنفيذ شبكات وخطوط مياه بأقطار مختلفة بطول إجمالي (113.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (56.7) مليون ريال، ومشروعًا لتنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بتكلفة تتجاوز (43.6) مليون ريال، وبطول (118.7)كلم طولي، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ خط المياه الرئيس في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة بتكلفة تتجاوز (26.1) مليون ريال، وبطول(18.7) كلم طولي، كذلك مشروع إحلال شبكات وخطوط المياه بمدينة ينبع بتكلفة تتجاوز (26.8) مليون ريال، وبطول (41.5) كلم طولي.

وبينت أن المشروعات البيئية تشمل تنفيذ شبكات الصرف الصحي في الجزء الغربي بمخطط الرانوناء، وأحياء جنوب المدينة بطول (45.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (37.8) مليون ريال لخدمة أحياء (بني بياضة – الجابرة – غرب الرانوناء)، ونوهت إلى أنها تضمنت مشروعًا لإزالة الضرر البيئي عن حيّي الجرف بالمدينة المنورة (الجرف الشرقي – الجرف الغربي) من خلال تنفيذ خطوط صرف صحي رئيسة، وشبكات بأقطار مختلفة بطول (57.6) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (78.2) مليون ريال.

وأشارت إلى أن المشروعات شملت أيضًا تنفيذ شبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بطول (36.4) كلم طولي في أحياء (السميري والصهاريج والحوراء) بمدينة ينبع، إضافة إلى تأهيل محطة الرفع القائمة لاستقبال مياه صهاريج الصرف الصحي، وبتكلفة تتجاوز (48.3) مليون ريال.

وذكرت الشركة أن المشاريع البيئية تضمنت أيضًا مشروعًا لإزالة الضرر البيئي عن أحياء جنوب المدينة المنورة بتنفيذها خطوط الصرف الصحي الرئيسة بمخططات الرانوناء، وأحياء الجزء الشرقي بالمخطط، بالإضافة إلى شبكات بأقطار مختلفة بطول (81.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (117.2) مليون ريال.

وأوضحت أن المشاريع التي تم البدء في تنفيذها تضمنت مشروع مد خطوط شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة (مخطط الصفق الأحمر “خيبر”- المهد، والحناكية)، بطول (24.6) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (44.2) مليون ريال, مؤكدةً أن هذه المشاريع تأتي وفق خططها لتعزيز البُنى التحتية، وزيادة التغطية بخدمات المياه والبيئة، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية.