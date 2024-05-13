انتهت نيابة الاحتيال المالي من تحقيقاتها مع فرد قام بالاستيلاء على مجوهرات بواسطة طرق احتيال مالي.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم قام بالتواصل مع محلات بيع المجوهرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاتفاق على شراء المجوهرات وإرسال إيصالات بنكية وهمية. كما قام بالاعتماد على موصلين من خدمات التوصيل لتسليم تلك المجوهرات في أماكن غير معلومة.

وقد بلغت قيمة المجوهرات المسروقة نصف مليون ريال سعودي نتيجة لعمليات الاحتيال.

قد أمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته وفقًا لأحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم بقيمة نصف مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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