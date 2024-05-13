الموارد البشرية تطلق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تطوير قطاع العمالة المنزلية وضمان حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي. وأعلنت الوزارة اليوم عن إطلاق خدمة “حماية الأجور” التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والسهولة في دفع رواتب العمالة المنزلية.

وتعتمد هذه الخدمة على استخدام المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة عبر منصة “مساند”، مما يضمن أمان وموثوقية نقل الأجور ويحفظ حقوق الأطراف التعاقدية.

وستبدأ تطبيق الخدمة اعتبارًا من 1 يوليو 2024 على العمالة المنزلية الجديدة وسيتم تطبيقها تدريجيًا على العقود الحالية وفقًا لعدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل. ستُطبق الخدمة على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمال منزليين في 1 يناير 2025، وعلى أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمال فأكثر في 1 يوليو 2025، وعلى أصحاب العمل الذين لديهم عاملان فأكثر في 1 أكتوبر 2025. ومن المقرر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية عبر منصة “مساند” متاحة منذ 1 أبريل 2022 وحظيت بتفاعل إيجابي واسع من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.

وتوفر خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية عددًا من الفوائد لصاحب العمل، حيث تساعد في إثبات الرواتب للعمالة المنزلية وتسهل إنهاء الإجراءات عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو سفر العامل، وتساهم في حماية صاحب العمل والعامل في حالة حدوث خلافات غير متوقعة.