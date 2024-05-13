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تراند اليوم : الكشف عن فاكهة صيفية تساعد على إنقاص الوزن وتقلل أمراض القلب والجلطات وتحمي خلايا الكبد من التلف

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صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن فوائد تناول الخوخ لصحة الإنسان، وفقا لموقع "thehealth".

وقال الخبراء أن فوائد تناول الخوخ هي: -

- الخوخ غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الكبد من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

- بسبب محتواه العالي من الألياف، يُسهم في التخلص من جميع السموم الموجودة في الكبد والقولون.

- الخوخ يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، والتي تؤدي إلى تقليل الالتهاب في الكبد.

- كونه منخفض في السعرات الحرارية، لذا يؤدي تناوله إلى الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، ما يعزز إنقاص الوزن.

- غني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة، ويحارب الفيروسات والبكتيريا المسببة للعدوى.

- يحتوي على مركب البيتا كاروتين، الذي يمنع اضطرابات العين مثل العمى الليلي والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

- يقلل أمراض القلب ويمنع جلطات الدم، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين Kن ومضادات الأكسدة والمركبات مثل الليكوبين واللوتين.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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