تراند اليوم : شاهد.. أحدث الأعمال النهائية للفلل الفندقية العائمة والشاطئية في منتجع محمية جزيرة ريتز كارلتون ‎نجومة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور تبرز الأعمال النهائية للفلل الفندقية العائمة والشاطئية في منتجع محمية جزيرة ريتز كارلتون نجومة، ثاني منتجعات وجهة البحر لأحمر على الجزر.

ومن المقرر افتتاح المنتجع خلال أسبوعين، حيث ستوفر المحمية 63 فيلا و18 وحدة سكنية، والعديد من المرافق المتنوعة.