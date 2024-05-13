شكرا لمتابعة خبر عن 3 إجراءات من وزارة التجارة بشأن مخالفات انتخابات غرفة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت وزارة التجارة قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة انتخابات غرفة الرياض الأخيرة.

‎وأصدرت وزارة التجارة،اليوم، بياناً بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، قالت فيه: نظراً لما رصدته وزارة التجارة وما تلقته من اعتراضاتٍ بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 – 1449هـ)، التي أُجريت خلال الفترة من (19 – 26 شوال 1445هـ) الموافق (28 أبريل – 5 مايو 2024م)، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما تم تقديمه من طعونٍ أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، التي تبيّن منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية؛ ما أدّى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد تقرر الآتي:

‎أولاً: قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات.

‎ثانياً: قيام لجنة الانتخابات بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

‎ثالثاً: التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة.

‎وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصّة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.