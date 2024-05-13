36 تطبيقا تسهل 63 مليون رحلة لنقل الركاب

وتصدرت منطقة الرياض عدد الرحلات بـ 25.279.215 رحلة تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 15.605.715، ثم المنطقة الشرقية 11.018.838، ومنطقة المدينة المنورة بـ 4.033.697، وحائل بـ 1.184.385.
أبرز المخالفات
1- عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة
2- عدم إيقاف الخدمة عن سائق التوجيه في حال الإخلال بأي من الشروط الخاصة به.
3- تشغيل سائق في النشاط دون التصريح له من قبل الهيئة.
السائقون المسجلون
الرياض
109.590
مكة المكرمة
71155
الشرقية
49.374
المدينة المنورة
20343
عسير
14546
القصيم
12023
تبوك
8108
جازان
7913
حائل
6154
نجران
3595
الباحة
2045
الجوف
1757
الحدود الشمالية
1352
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