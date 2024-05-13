شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية صحية للتأكد من سلامة الأغذية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جهود الأمانة لضمان سلامة المواطنين

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة حفر الباطن، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال، وبالتعاون مع المختبر المركزي، جولات رقابية صحية مكثّفة استهدفت المطاعم والبوفيهات في عدد من أحياء المدينة.وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من سلامة الأغذية المقدّمة للمستهلكين، وذلك من خلال سحب عينات من مختلف أنواع الأطعمة وتحليلها في المختبر المركزي.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أمانة حفر الباطن المتواصلة لضمان صحة وسلامة المواطنين، وتعزيز ثقافة الالتزام بمعايير النظافة والجودة في جميع المنشآت الغذائية.وأكدت الأمانة على أهمية التزام أصحاب المطاعم بجميع الاشتراطات الصحية، والحرص على تقديم منتجات غذائية آمنة وسليمة للمستهلكين.كما حثّت الأمانة المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات صحية يلاحظونها في أي من المنشآت الغذائية، وذلك من خلال التواصل مع مركز أمانة حفر الباطن.