تراند اليوم : "يمكن تقول أمي غشتني".. شاهد: سجال بشأن النظرة الشرعية بين عدد من الشباب

صحيفة الخليج 365: اختلف عدد من الشبان حول موضوع النظرة الشرعية، فمنهم من وافق رأى أنها حق للشاب والفتاة، ومنهم من رأى أنها غير مهمة.

وفي فيديو متداول قال شاب:" النظرة الشرعية حق للطرفين، وليست للرجل فقط، يمكن الحرمة تشوفك وتقول ما أعجبني".

وأضاف آخر:" أمك بتشوف اللي فيها الخير وبتزوجك، هذا المتبع أمك اللي تختار لك".

وقال آخر:" أنا أشوف النظرة الشرعية مهمة للطرفين، وبعدها تأتي صلاة الاستخارة".

فيما قال آخر:" أنا مع النظرة الشرعية، يمكن أمه أو أخته تختار له ويقول والله أمي غشتني، ويمكن البنت تقول مابي وجهه خالص".