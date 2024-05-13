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تراند اليوم : "يمكن تقول أمي غشتني".. شاهد: سجال بشأن النظرة الشرعية بين عدد من الشباب

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صحيفة الخليج 365: اختلف عدد من الشبان حول موضوع النظرة الشرعية، فمنهم من وافق رأى أنها حق للشاب والفتاة، ومنهم من رأى أنها غير مهمة.

وفي فيديو متداول قال شاب:" النظرة الشرعية حق للطرفين، وليست للرجل فقط، يمكن الحرمة تشوفك وتقول ما أعجبني".

وأضاف آخر:" أمك بتشوف اللي فيها الخير وبتزوجك، هذا المتبع أمك اللي تختار لك".

وقال آخر:" أنا أشوف النظرة الشرعية مهمة للطرفين، وبعدها تأتي صلاة الاستخارة".

فيما قال آخر:" أنا مع النظرة الشرعية، يمكن أمه أو أخته تختار له ويقول والله أمي غشتني، ويمكن البنت تقول مابي وجهه خالص".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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