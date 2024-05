جامعة الأميرة نورة تُكرِّم المشاريع الفائزة في معرض ومسابقة She Codes 2024

كرَّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، المشاريع الفائزة في معرض ومسابقة مشاريع تخرّج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية بكليات علوم الحاسب في مختلف جامعات المملكة "She Codes 2024" بنسخته الثانية، وذلك خلال حفل نظَّمته كلية علوم الحاسب والمعلومات، في مركز المؤتمرات بالجامعة، برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وبحضور رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ونُخبة من المهتمين بالتقنية من القطاعين العام والخاص.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة خلال الحفل عن المشاريع الفائزة في مسابقة أفضل مشروع، إذ تُوّج بالمركز الأول مشروع "نَديم" Nadeem Educational Tales with Illustrations and Audio Using Deep Learning Algorithm، من جامعة أم القرى، وحصل على المركز الثاني مشروع "أبصرنا" Abs’arnna: The Treatment of Amblyopia and Astigmatism for Children Through Serious Games and Eye Tracking، من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فيما نال المركز الثالث مشروع "ناطق" Assistive WEB Application for People with Motor Neuron Conditions that cause Communication Limitations NATIQ، من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتخلل الحفل إُعلان عن فوز (10) ملصقات علمية في معرض مشاريع تخرج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية بكليات علوم الحاسب في مختلف جامعات المملكة، إضافة إلى تكريم الجهات الراعية.

وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى إيجاد منظومة متكاملة مع سوق العمل، وتأسيس بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المهارات والمعارف والقيم.