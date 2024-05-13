تدشين نماذج وتصاميم لمساجد وجوامع تحاكي هويّة مناطق المملكة

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اليوم، النماذج التصميمية لبيوت الله بعدة طوابع معمارية مختلفة التي أعدتها وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة، التي تحاكي هويّة مناطق المملكة.

وجاء التدشين خلال المعرض الذي نظمته وكالة المشروعات والصيانة في بهو مبنى الوزارة، حيث تضمن عرضاً لهذه النماذج التصميمية التي تعبّر عن الهوية العمرانية للمملكة لمساعدة وتسهيل الأمر على فاعلي الخير المتبرعين ببناء وعمارة المساجد، وذلك وفق كود البناء السعودي والأدلة الفنية للمساجد بالمملكة وبمفردات معمارية تحقق المرونة والبساطة في التصميم.

وقد احتوت التصاميم على 6 نماذج مختلفة هي الطابع النجدي السلماني، والطابع الجنوبي1، والطابع الجنوبي2، والطابع الحجازي1، والطابع الحجازي2، وطابع المنطقة الشرقية. وروعي خلال تنفيذ هذه التصاميم أن يتم تصميم كل طابع بعدة سعات لتناسب احتياج التجمعات السكنية المختلفة، حيث تم إعداد التصاميم لعدد 3 سعات من كل طابع، الأول سعة 500 مصل، والثاني سعة 1000 مصل، والثالث سعة 1500 مصل، كما روعي أن يكون تصميم العناصر المعمارية مرناً بحيث يتيح إمكانية تعديل المساحة بالزيادة والنقصان.

بعد ذلك التقى الوزير، المهندسين المشرفين على المشاريع بوكالة الوزارة للمشروعات والصيانة وبفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، حيث أكد في كلمة له الدعم الكبير وغير المحدود الذي تتلقاه الوزارة من قبل القيادة الرشيدة لخدمة بيوت الله وعمارتها وصيانتها، وكذلك دعمها لجميع برامج الوزارة المتنوعة.

وأبان أن الوزارة بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة جعلت خدمة المساجد أولوية لها، وسخرت الجهود في سبيل ذلك لعمارتها وصيانتها وترميمها وفرشها، وقامت بتعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين، وتأهيلهم علمياً وعملياً ليقوموا بواجبهم المناط بهم على أكمل وجه، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يشار إلى أن وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة تنظم ورشة عمل لجميع المهندسين في الوكالة وفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، تستمر لمدة يومين لمناقشة عدد من الأوراق مع عرض التوصيات الختامية للورشة.