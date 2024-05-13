تراند اليوم : "مش أنا القاتل"..متهم بقتل زوجته لتقديمها قربانا للجن يكشف مفاجأة أمام المحكمة حول سبب اعترافه

صحيفة الخليج 365: تراجع المتهم بقتل زوجته لتقديمها قربانا للجن، بمحافظة الفيوم في مصر، عن أقوله أمام هيئة المحكمة خلال جلسة نظر القضية اليوم.

وقال المتهم إنه لم يقتل زوجته، واعترف في البداية أمام رجال المباحث بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيقات الأولية، بحسب موقع مصراوي.

وظهر المتهم داخل قفص الاتهام مرتديا البدلة الحمراء، ويحمل في يده المصحف، وظل يردد عبارة: "أنا برئ من دم زوجتي، ابحثوا عن القاتل الحقيقي".

الجدير بالذكر أن المتهم حكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة قتل زوجته لتقديمها قربانا للجن، ولكنه قدم استئناف على الحكم مدعياً أنه برئ من التهمة.