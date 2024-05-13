سحب ترخيص 70 مكتب استقدام خلال الربع الأول 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ضمن جهودها في تطوير ورفع جودة قطاع الاستقدام بالمملكة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية- ، عن نتائج جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الأول من عام 2024.

وكشفت عن رصدها لـ 24 مخالفة لأصحاب العمل تضمنت تقديم خدمة عامل منزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وسحب ترخيص 70 مكتب استقدام لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيح هذه المخالفات.

وفي الوقت ذاته، جرى إيقاف شركة و8 مكاتب استقدام مخالفة لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى وإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء.

وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام وتجنب ارتكاب المخالفات حفظاً لحقوق جميع الأطراف التعاقدية.

وحثت على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام على رقم مساند: 920002866 أو عن طريق تطبيق مساند المتوفر على أجهزة المحمول الذكية. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تحسين كفاءة عملية الاستقدام وتعزيز الشفافية وحماية جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة وأتمتة خدمات قطاع الاستقدام عبر منصة "مساند" بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.