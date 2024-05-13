الجوازات: بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر

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ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن تتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.
وأكدت إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، وأن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر.
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