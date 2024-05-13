بدء خدمة حماية أجور العمالة المنزلية مطلع يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق خدمة «حماية الأجور» لرواتب العمالة المنزلية، ابتداء من الأول من يوليو القادم، استمرارا لمبادرات الوزارة في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي.

وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها، خلال استخدام المحافظ الرقمية، والبنوك المعتمدة عبر منصة «مساند»، إذ تعزز هذه الخدمة من الأمان والموثوقية في نقل الأجور، مما يحفظ حقوق الأطراف التعاقدية.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة. فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحالية بشكل تدريجي على مراحل، حسب عدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل.

مبينة أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين، ستطبق الخدمة عليهم ابتداء من 1 يناير 2025، ولأصحاب العمل الذين لديهم 3 عمال فأكثر فستطبق عليهم ابتداء من 1 يوليو 2025، في حين أن من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبيق الخدمة عليهم ابتداء من 1 أكتوبر 2025، ومن المقرر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026، علما بأن هذه الخدمة متاحة اختيارا عبر منصة «مساند» منذ 1 أبريل 2022، وقد لاقت تفاعلا إيجابيا واسعا من العملاء، وأطراف العلاقة التعاقدية.

أهداف الخدمة