شكرا لقرائتكم خبر 100 ألف فرصة تدريب في مبادرة رافد الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي المبادرة ضمن حرص مركز تدريب وترخيص العاملين في وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أم القرى، على تزويد العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة، بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات مميزة للحجاج والمعتمرين والزوار، في قالب علمي رصين خلال 4 برامج تدريبية متنوعة، تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين وزوراهما، وذلك تنفيذا لرؤية 2030، وتحقيقا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات، التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.
مبادرة رافد الحرمين
- توفير 100 ألف فرصة تدريبية.
- تزويد العاملين بأهم مهارات الخدمة المميزة.
- 4 برامج تدريبية متنوعة.
- البرامج تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين.
- الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات.
- الاستفادة من أفضل التجارب المحلية والعالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف فرصة تدريب في مبادرة رافد الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.