شكرا لقرائتكم خبر مناقشة رفع كفاءة العمل في تقديم الخدمات للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية مع الرؤساء التنفيذين لشركات تقديم الخدمة ومديري الفروع والمراكز التابعة للشركة المحاور الخاصة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام من خلال ذراعي الشركة «إكرام ضيف» و«رحلات ومنافع».

وركز الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني على مبادرات الشركة في هذا الجانب من أجل تجويد الخدمة ورفع كفاءة العمل، بما يسهل على الحجاج رحلتهم في المشاعر المقدسة.

يذكر أن أذرعة شركة مطوفي حجاج الدول العربية، شركة «إكرام الضيف» تخدم 11 دولة وعدد فروعها 30 فرعا وعدد مراكز الخدمة فيها 65 مركزا وعدد العاملين 6475 عاملا، وشركة «رحلات ومنافع»، وعدد الدول التي تخدمها 14 دولة وعدد فروعها 32 فرعًا وعدد مراكز الخدمة فيها 76 مركزا وعدد العاملين 9540 عاملا.

أذرعة الشركة:

شركة «إكرام الضيف»

تخدم 11 دولة

عدد فروعها 30

شركة «رحلات ومنافع»