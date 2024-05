شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الثقافي في أمريكا يكشف عن فرص للمواهب السعودية.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

آيسف 2024

الدمام - شريف احمد - كشف الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية والمشرف على أعمال الملحقية الثقافية في كندا الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري عن وجود فرص للمواهب العلمية والبحثية، يستفيد منها شباب وفتيات الوطن، ضمن برنامج Global Link الذي تقدمه مؤسسة مايتكس الكندية.ويسمح البرنامج للطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات السعودية الحصول على فرص بحثية خلال فترة الصيف تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس بالجامعات الكندية، مع إمكانية تطبيق هذه المشاريع في الشركات أو المؤسسات الكندية لتطوير مخرجاتهم البحثية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأعرب عن اعتزازه بمشاركة المملكة في مسابقة آيسف 2024 ممثلة في المنتخب السعودي للعلوم والهندسة.وتمنى "بخاري" تحقيق المزيد من الإنجازات وانضمام الكوكبة المتميزة من 35 طالبًا وطالبة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في أفضل جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.