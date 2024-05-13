حماية النباتات بوقاء نجران

نظم فر ع المر كز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمر اض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) في منطقة نجران فعالية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية تحت شعار «حماية النباتات حماية للحياة»، لتعزيز دور الصحة النباتية.

تأتي مشاركة «وقاء» عالميا بجناح تعريفي للتوعية والتثقيف بأهميته في تعزيز الصحة النباتية، لحماية الثروة النباتية، والحد من مخاطر الآفات والأمراض من خلال توزيع بروشورات توعوية وتثقيفية على الزوار عن أهم الممارسات الزر اعية الصحيحة، والرد على الاستفسارات، حيث تهدف الفعالية إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى المزارعين والمستفيدين والمهتمين بالقطاع الزراعي، وانعكاس ذلك وإسهامه في القضاء على الجوع، وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات، والإسهام في حماية البيئة.

ويعمل «وقاء» على دوره في الوقاية، والمكافحة من الآفات والأمراض النباتية، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات دورية للرصد والمتابعة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الاختصاص.