أمير المدينة يتفقد مركز الترحيب واستقبال الحجاج

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، الأمير سلمان بن سلطان، مركز الترحيب واستقبال الحجاج في طريق الهجرة، للوقوف على منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والاستعدادات التي جرى توفيرها لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام، والاطمئنان على سير العمل، بما يكفل راحة ضيوف الرحمن، وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بخدماتهم بكل يسر وسهولة.

واطّلع على آلية سير العمل، والخدمات المقدمة لحجاج البر القادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى ضيوف الرحمن القادمين لزيارة المدينة المنورة بعد أداء النسك.

وشاهد أمير منطقة المدينة المنورة المؤشرات التشغيلية لمركز الترحيب التي ترصد القدوم والتفويج بطريقة آلية، وخطة تجويد منظومة الخدمات من خلال الشاشات التي ترصد حركة قدوم الحافلات وإنهاء الإجراءات في مدة لا تتجاوز 120 ثانية من خلال التحقق من توجيه الحجاج، وجاهزية مقار سكنهم لاستقبالهم.

وخلال الجولة، استمع الأمير سلمان بن سلطان إلى شرح عن مكونات مركز الترحيب، التي تشمل مركز الدعم والمساندة لخدمات النقل، والعيادات الصحية، وخدمات النقل الإسعافي، فضلا عن منظومة الأمن والسلامة، والخدمات التشغيلية المتكاملة في صالات الترحيب، ومسارات الحافلات، ومقر المستودعات الخيرية، وشركات النقل، وغيرها من المباني الإدارية، ضمن أعمال ومهام مركز الترحيب.