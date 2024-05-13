شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعفو عن قاتل نجله بشفاعة من أمير حائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهمت شفاعة أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عن تنازُل المواطن نايف بن سعيدان المسعودي الأسلمي الشمري عن مناحي القطيبي الغريري الأسلمي الشمري، الذي قتل ابنه “وضاح”.

وقال والد القتيل لبرنامج إذ تنازل “الشمري” عبر مداخلة مع برنامج الراصد المذاع على قناة الاخبارية، أنه قد على عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة أمير حائل

ووقعت حادثة القتل في محافظة الشنان على بعد 100 كلم شرق حائل في يوليو 2016.

وثمن متابعى مواقع التواصل الاجتماعى مساعي أمير منطقة حائل، والموقف النبيل والجليل من رجل الشهامة والعطاء المواطن نايف الشمري، الذي تنازل عن حقه بالقصاص لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة الأمير عبدالعزيز، راجين من الله ألا يحرمه الأجر والثواب.