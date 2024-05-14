تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث "الأرصاد" يكشف عن موعد دخول فصل الصيف.. ومنطقة ستشهد درجات حرارة مرتفعة

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم، عن موجة جديدة من الأمطار على بعض مناطق المملكة الفترة القادمة.

أمطار

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" :" هناك جولة جديدة من الأمطار في نهاية فصل الربيع، تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة، على بعض المناطق خاصة الشمالية والمرتفعات والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية الداخلية".

ارتفاع درجات الحرارة

وتابع:" كما تشهد مناطق المملكة ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة في فترة الظهيرة"، مضيفا :" بدأنا نرصد درجات حرارة مرتفعة نسبيا تتجاوز 40 درجة على عدد من المناطق خاصة الساحلية والعاصمة المقدسة".

وأشار إلى أن فصل الصيف سيدخل في الأول من يونيو المقبل، والمنطقة الوسطى ستشهد درجات حرارة مرتفعة.